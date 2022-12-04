Венгер - о расширении чемпионата мира: В Катаре не представлена и четверть всех стран

Начальник отдела развития ФИФА Арсен Венгер объяснил, зачем нужно расширение чемпионата мира с 32 до 48 команд.

«Это означает, что теперь будут отобраны еще 16 хороших команд. Например, Африку будут представлять на пять сборных больше, добавятся еще три команды из Европы. В Катаре не представлена и четверть всех стран – точнее, всего 22 процентов. Расширив турнир до 48 команд, мы дадим сборным больше возможностей и поможем развитию футбола по всему миру», - сказал Венгер американским журналистам.

Расширение пройдет на следующем чемпионате мира, он состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Планируется, что 48 команд поделят на 16 групп, по 3 сборные в каждой.