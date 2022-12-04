Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция - Польша в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Франции оказалась сильнее национальной команды Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «трехцветных».
Пресс-служба ФИФА сообщает, что лучшим игроком матча признан французский форвард Киллиан Мбаппе, который отметился двумя забитыми мячами.
Подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал мирового первенства, где сыграют против победителя пары Англия - Сенегал. Этот матч состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.
источник: ФИФА (FIFA)