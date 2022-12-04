Рабьо назвал заслуженной победу сборной Франции над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо дал комментарий после победы своей команды над Польшей (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«В целом победа заслужена. Мы хорошо начали первый тайм, хотя потом был спад. Нам удалось взять под контроль второй тайм», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал мирового первенства, где сыграют против победителя пары Англия - Сенегал. Этот матч состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.