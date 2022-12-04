«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются защитником «Байера» Фримпонгом

Правым защитником «Байера» Джереми Фримпонгом интересуются мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

По данным испанских СМИ, главный тренер немецкой команды Хаби Алонсо понимает, что не сможет удержать футболиста от перехода в более статусную команду.

Контракт Фримпонгоа с «Байером» истекает в 2025 году.

В текущем сезоне защитник провел 21 матч за свою команду, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Transfermarkt оценивает Фримпонга в 25 млн евро.