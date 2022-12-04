Фердинанд назвал Мбаппе наследником Месси и Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о нападающем «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но этот парень — наследник престола. Он феноменальный талант, и его игра завораживает. Мы сидим здесь и ждем: «Кто будет следующим?» после тех двух, кого я уже называл, и Мбаппе стоит в начале очереди», - сказал Фердинанд спортивным журналистам.

Напомним, что благодаря дублю Мбаппе сборная Франции обыграла Польшу (3:1) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.