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Жиру - о рекордном голе за сборную Франции: Это что-то экстраординарное, установить его на ЧМ

52-й гол Оливье за сборную Францию помог ей победить Польшу.
04 декабря 2022 23:15
автор: Максим Скороходов

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру высказался о своем новом рекорде.

Забив в 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Польши (3:1), Жиру стал автором 52 голов за сборную Франции. Ранее рекордсменом в этой статистике был Тьерри Анри, который остановился на отметке в 51 мяч.

«Это что-то экстраординарное, установить его на чемпионате мира. Учитывая важность турнира, чем раньше, тем лучше. Я очень рад за команду, этот гол поставил нас на правильный путь. , особенно после того, как Польша создала несколько моментов.

Я получил очень много сообщений. Тьерри Анри, я думаю, мы узнаем его реакцию в ближайшие часы и дни. Я немного подмигнул ему, это огромная честь опередить его, я надеюсь, что буду забивать и дальше», - сказал Жиру французским журналистам.

Подопечные Дидье Дешама пробились в четвертьфинал мирового первенства, где сыграют против победителя пары Англия - Сенегал. Этот матч состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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