Почеттино объяснил, почему ушел из «ПСЖ»

Экс-главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о причинах своей отставки из французского клуба.

«Если я покинул «ПСЖ» из-за того, что не смог выиграть Лигу чемпионов, то Гвардиолу должны были уволить уже семь или восемь раз. Это разные реальности.

«ПСЖ» был вынужден пытаться выиграть ЛЧ. Если эта цель не достигнута, то я первый, кто несёт за это ответственность», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, «ПСЖ» выходил в финал главного еврокубка в 2020 году, однако уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.