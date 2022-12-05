Мбаппе вновь не стал давать интервью после получения премии лучшего игрока матча чемпиона мира-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вновь не стал давать интервью после его признания лучшим игроком в матче чемпионата мира в Катаре.
Речь идет об 1/8 финала Франция - Польша (3:1), в котором Мбаппе забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Футболист поступил так в третий раз, сначала организаторы турнира обошлись предупреждением, потом Федерация футбола Франции заплатила штраф за своего футболиста в 10 200 евро. В следующий раз Мбаппе оплатит нарушение из своего кармана.
«Я обязуюсь выплатить штраф лично, Федерация не должна оплачивать решение, которое является личным», - приводит Адриен Гренье слова футболиста.
Мбаппе не хочет давать интервью после получения премии, потому что ее учреждает компания, производящая алкогольные напитки.
В четвертьфинале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет против команды Англии.