Мбаппе вновь не стал давать интервью после получения премии лучшего игрока матча чемпиона мира-2022

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вновь не стал давать интервью после его признания лучшим игроком в матче чемпионата мира в Катаре.

Речь идет об 1/8 финала Франция - Польша (3:1), в котором Мбаппе забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Футболист поступил так в третий раз, сначала организаторы турнира обошлись предупреждением, потом Федерация футбола Франции заплатила штраф за своего футболиста в 10 200 евро. В следующий раз Мбаппе оплатит нарушение из своего кармана.

«Я обязуюсь выплатить штраф лично, Федерация не должна оплачивать решение, которое является личным», - приводит Адриен Гренье слова футболиста.

Мбаппе не хочет давать интервью после получения премии, потому что ее учреждает компания, производящая алкогольные напитки.

В четвертьфинале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет против команды Англии.