Хендерсон о предстоящем четвертьфинале ЧМ с Францией: Нас ждет огромное испытание

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка ЧМ-2022, в котором его национальная команда сыграет с Францией.

«Знаем, что нам будет противостоять команда мирового класса с игроками мирового класса. Это огромное, огромное испытание, так как они действующие чемпионы.

Но я верю в наших игроков и считаю, что если мы выйдем на уровень, на который способны, можем показать хороший результат. Все может случиться, поэтому мы должны верить и выкладываться на полную», - цитирует футболиста зарубежная пресса.

Напомним, накануне в матчах 1/8 финала турнира французы победили Польшу (3:1), а англичане разгромили Сенегал (3:0).