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Макрон предсказал точный счет 1/8 финала чемпионата мира Франция - Польша

Подопечные Дидье Дешама победили - 3:1.
05 декабря 2022 09:05
автор: Максим Скороходов

Президент Франции Эммануэль Макрон предсказал точный счет 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в котором его команда встречалась со сборной Польши.

«Думаю, мы победим со счетом 3:1! Левандовски забьет один, как Мбаппе или, возможно, Жиру, который хочет войти в историю. Третий гол французов будет на счету джокера», - сказал Макрон за сутки до игры французскому Le Parisien.

Отметим, что Макрон угадал трех из четырех авторов голов. За Польшу забил Роберт Левандовски, а за Францию - Оливье Жиру, ставший рекордсменом сборной по голам, и дважды Килиан Мбаппе.

В четвертьфинале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет против команды Англии.

источник: «Советский спорт»
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