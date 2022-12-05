Тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе: Я горжусь своими ребятами

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022.

«Первые 30 минут были интересными. Но нам не удалось реализовать моменты. Англия была очень хороша. Соперники были сильны в единоборствах и хороши технически.

Мы показали не все, на что способны. Мы работали годами, чтобы попасть сюда. Но Англия занимает пятое место в рейтинге ФИФА. И разница была видна.

Я горжусь своими ребятами. Мы должны признать превосходство англичан. Мне нравится менталитет нашей команды. Мы не сдавались и пытались двигаться дальше, несмотря ни на что», - приводит слова специалиста французская пресса.

Напомним, встреча 1/8 финала между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан, которые вышли в четвертьфинал.

Соперниками команды Гарета Саутгейта станет сборная Франции, обыгравшая Польшу (3:1).