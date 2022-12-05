«Я счастлив рядом с ним»: Жиру признался, что они с Мбаппе уладили давний конфликт

Нападающий итальянского «Милана» и сборной Франции Оливте Жиру рассказал о своих отношениях с партнером по национальной команде Килианом Мбаппе.

«Я немного разочарован тем, что не смог реализовать одну или две подачи Килиана в начале игры. Я очень хотел забить этот гол. Здорово, он отлично находит меня. Я только счастлив рядом с ним», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Напомним, накануне французы обыграли сборную Польши (3:1) и вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, где сыграют с Англией.

Во время Евро-2020 между Жиру и Мбаппе произошел конфликт, отразившийся на результатах команды.