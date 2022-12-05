Дешам назвал цель сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заверил, что его подопечные не остановятся на достигнутом и попытаются во второй раз подряд выиграть титул чемпионов мира.

«Они все еще голодны до побед. Игроки не будут довольствоваться только этим, но, по крайней мере, мы вышли в четвертьфинал», - приводят слова специалиста иностранные СМИ.

Напомним, накануне французы в 1/8 финала обыграли Польшу (3:1) и вышли в четвертьфинал, где сыграют с командой Англии.

Подопечные Дешама являются действующими чемпионами мира, выиграв титул четыре года назад на мировом первенстве в России.