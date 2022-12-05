Далич рассказал, станет ли ЧМ-2022 последним турниром для Модрича

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не собирается завершать карьеру в национальной команде.

«Всего, что я сказал и могу сказать, недостаточно. Я не могу достаточно похвалить Луку Модрича за его игру. Это не последний турнир, в котором он примет участие за Хорватию. Он профессионален в своей манере говорить, в обучении, а также в своей беспрецедентной работе по самосовершенствованию», - приводит слова наставника французская пресса.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия сыграет против Японии. Матч пройдет 5 декабря. Начало в 18.00 по московскому времени.

Команда Далича является действующим серебряным призером мирового первенства.