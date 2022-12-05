Кейн о предстоящем четвертьфинале с Францией: Нам будет очень тяжело

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка ЧМ-2022 против команды Франции.

«Нам будет очень тяжело против Франции в четвертьфинале. Это отличная команда, действующие чемпионы, мы знаем, что нам предстоит очень тяжелый вечер. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед этим очень важным матчем. Но это чемпионат мира, и нам предстоит играть с лучшими командами планеты», - приводит слова форварда французская пресса.

Напомним, в 1/8 финала Англия обыграла Сенегал (3:0), а Франция оказалась сильнее Польши (3:1).