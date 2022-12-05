«Реал» обвинил «Милан» в завышении цены на Леау и планирует подписать форварда бесплатно

Руководство мадридского «Реала» считает, что «Милан» требует слишком большую сумму за португальского нападающего Рафаэля Леау.

По информации испанской прессы, нынешние отступные за футболиста составляют 150 миллионов евро, а в случае, если в 2024 году форвард продлит соглашение с «Миланом», станут уже 200 миллионов евро.

Такой расклад не устраивает мадридский клуб, который теперь будет рассчитывать на то, что португалец откажется от нового соглашения с итальянцами ради перехода в «королевский» клуб.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний Леау провел 20 матчей, в которых забил семь мячей.

На ЧМ-2022 в составе сборной Португалии на счету футболиста три встречи и один забитый мяч.