Дочери Пеле опровергли информацию о тяжелом состоянии отца

Дочери трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле Флавия и Келли Насименто опровергли информацию о тяжелом состоянии их отца, сообщают бразильские СМИ.

«Неверно говорить о том, что он находится на паллиативном лечении. Это не так, поверьте. Больше всех на свете, мы не хотим, чтобы это случилось. Конечно, однажды этот день придет, но не сейчас», - цитирует Келли источник.

По словам дочери Пеле, отец попал в больницу из-за легочной инфекции, которая развилась после перенесенного недавно коронавируса.

В конце ноября Пеле был госпитализирован в больницу Сан-Паулу. СМИ сообщали, что бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Ранее сообщалось, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. В социальных сетях сам Пеле также заверил всех, что лечение идет в обычном режиме.