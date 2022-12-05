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Нападающий сборной Бразилии Винисиус хочет расторгнуть контракт с Nike

Причиной разрыва спонсорского контракта стали бутсы из новой серии.
05 декабря 2022 13:17
автор: Александр Евграфов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор хочет расторгнуть спонсорский контракт с компанией Nike, сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, причиной расторжения стало то, что производитель спортивной экипировки не предоставил бразильцу бутсы новой модели. Кроме того, Винисиус был исключен из ряда рекламных мероприятий компании.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2022 года между сторонами уже возникал конфликт, когда футболист играл в бутсах старой коллекции на последних стадиях плей-офф Лиги чемпионов.

Компания Nike является одним из спонсоров футболиста, а контракт рассчитан до 2028 года.

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Нападающий сборной Бразилии Винисиус хочет расторгнуть контракт с Nike
Причиной разрыва спонсорского контракта стали бутсы из новой серии.
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