Голкипер сборной Швейцарии Зоммер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Ян Зоммер может перейти в «Манчестер Юнайтед» уже в зимнее трансферное окно, сообщают немецкие СМИ.

Голкипер рассматривается штабом тен Хага как возможная замена основного вратаря Давида де Хеа, контракт которого с «МЮ» истекает в конце сезона.

По данным источника, если переход зимой не удастся, то он может быть перенесен на лето, когда завершится контракт с Зоммера с «Боруссией.

В 15 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Зоммер пропустил 19 мячей, но в четырех матчах сыграл на ноль.