Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может не вернуться в «Барселону», поскольку руководство клуба рассматривает кандидатуры более молодых игроков, сообщают испанские СМИ.
По данным источника, несмотря на желание президента каталонского клуба Жоана Лапорты вернуть аргентинского нападающего, совет директоров убедил выбрать более молодого форварда Бернарду Силву из «Манчестер Сити».
Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год, впоследствии перейдя в «Пари Сен-Жермен».
Также источник опроверг информацию, что клуб рассматривает вариант подписания Криштиану Роналду.