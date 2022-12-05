Дисквалификация Левандовски оставлена в силе

Федерация футбола Испании отклонила апелляцию «Барселоны» по поводу трехматчевой дисквалификации нападающего Роберта Левандовски, сообщают испанские СМИ.

В матче 14-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1) Левандовски был удален на 31-й минуте матча, получив вторую желтую карточку. Однако после того как польский футболист покинул поле, он показывал неприличные жесты судье.

В итоге к автоматической дисквалификации за удаление Левандовски отстранили еще на две игры.

«Барселона» подала протест, но по данным источника, апелляция уже отклонена. В настоящее время клуб рассматривает возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

После 14 туров «Барселона» лидирует в Ла Лиге, набрав 37 очков, у ее ближайшего преследователя «Реала» - 35.