Нападающим сборной Нидерландов Гакпо интересуются «Реал» и «МЮ»

Нападающий «ПСВ» и сборной Нидерландов Коди Гакпо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщают британские СМИ.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» планировал переход Гакпо еще летом этого года, однако сделка сорвалась по финансовым причинам. Эрик тен Хаг, ранее тренировавший «ПСВ» хорошо знаком с игрой Гакпо и продолжает настаивать на его переходе. Предполагается, что Гакпо заменит ушедшего из «МЮ» Криштиану Роналду.

В настоящее время переговоры ведутся по поводу перехода в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гакпо сыграл в 14 матчах чемпионата Нидерландов, стал автором девяти голов и 12 результативных передач, лидируя в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» также рассматривает вариант перехода нидерландского нападающего .