Защитник сборной Испании Аспиликуэта: наша команда выйдет в четвертьфинал

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта уверен, что его команда выйдет в следующий круг чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщают испанские СМИ.

«У нас огромные амбиции, мы уверены, что сможем выйти в четвертьфинал. Сборная обязана показать все, на что она способна, показать свою лучшую игру», - цитирует футболиста источник.

В 1/8 финала сборная Испании сыграет с командой Марокко. В заключительном туре группового первенства испанцы проиграли японским футболистам 1:2, а марокканцы выиграли у канадцев 2:1 и вышли в следующий круг с первого места в группе.