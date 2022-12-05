World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник сборной Испании Аспиликуэта: наша команда выйдет в четвертьфинал

Футболист уверен, что сборная выиграет в матче 1/8 финала с Марокко.
05 декабря 2022 15:24
автор: Александр Евграфов

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта уверен, что его команда выйдет в следующий круг чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщают испанские СМИ.

«У нас огромные амбиции, мы уверены, что сможем выйти в четвертьфинал. Сборная обязана показать все, на что она способна, показать свою лучшую игру», - цитирует футболиста источник.

В 1/8 финала сборная Испании сыграет с командой Марокко. В заключительном туре группового первенства испанцы проиграли японским футболистам 1:2, а марокканцы выиграли у канадцев 2:1 и вышли в следующий круг с первого места в группе.

Это интересно:
Антон Швец продлил контракт с «Ахматом»
Новый договор рассчитан на три года.
05.12.2022 17:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сантуш раскритиковал Роналду после матча с Южной Кореей
Тренер осудил нападающего за словесную перепалку на поле.
05.12.2022 17:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интер» оценил своего защитника Думфриса в 50-60 млн евро
Клуб готов расстаться с футболистом, если будет предложена достаточная сумма.
05.12.2022 17:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ловрен выйдет в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Японией
Матч 1/8 финала начнется в 18:00.
05.12.2022 16:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тораль может сменить Энрике на посту главного тренера сборной Испании
Луис Энрике оставит тренерский мостик после чемпионата мира в Катаре.
05.12.2022 16:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Роналду с 1 января перейдет в саудовский «Аль-Насср»
По данным журналистов, стороны достигли соглашения.
05.12.2022 15:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник сборной Испании Аспиликуэта: наша команда выйдет в четвертьфинал
Футболист уверен, что сборная выиграет в матче 1/8 финала с Марокко.
05.12.2022 15:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающим сборной Нидерландов Гакпо интересуются «Реал» и «МЮ»
Тренер «Манчестер Юнайтед» планировал подписать контракт еще летом, но сделка сорвалась.
05.12.2022 15:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дисквалификация Левандовски оставлена в силе
«Барселона» рассматривает возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд.
05.12.2022 14:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тренер «Ростова» Карпин посоветовал игрокам в отпуске «не жрать»
Главный тренер сборной дал своим футболистам советы по поведению во время отдыха.
05.12.2022 14:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Почему настоящий чемпион – не Валиева, не Плющенко и даже не Федоров, а Гуменник
Итоги первого чемпионата России по прыжкам, прошедшего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
Марокко – Испания, Португалия – Швейцария: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 06.12.2022
6 декабря стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре закроют соседи по Пиренейскому полуострову Испания и Португалия. «Плеймейкер» представляет игры с участием трех европейских сборных.
«У японцев с хорватами будут пенальти, бразильцы уверенно пройдут корейцев». Прогнозы Кирьякова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.12.2022: на кону 14 162 426 рублей!
5 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кейн наконец-то забил, Три Льва раздавили Сенегал! Как Англия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 на Францию
Сборная Англии, одержав третью крупную победу на чемпионате мира в Катаре и забив уже 12 мячей, разгромила в 1/8 финала Сенегал (3:0) и теперь сыграет в четвертьфинале с французами.
Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Новый чудо-прыгун Соколовской, золото Валиевой и каскад на 16 оборотов. Как прошел чемпионат России по прыжкам
В Санкт-Петербурге завершился первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. Его победителями стали Камила Валиева, Григорий Федоров и команда Евгения Плющенко.
Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 05.12.2022
5 декабря пройдут очередные два матча стартового раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием четырех сборных, вышедших из групп E, F, G и H.
Мбаппе — страшная сила! Как Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, не заметив Польшу с Левандовски
Франция без особого труда переиграла поляков (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира благодаря дублю Килиана Мбаппе и голу Оливье Жиру, который стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной (52 забитых мяча).
«Неубедительные поляки и неуступчивый Сенегал сойдут с дистанции». Прогнозы Булыкина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от очередных матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Франция – Польша и Англия – Сенегал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика