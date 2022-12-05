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Роналду с 1 января перейдет в саудовский «Аль-Насср»

По данным журналистов, стороны достигли соглашения.
05 декабря 2022 15:52
автор: Александр Евграфов

Португальский нападающий Криштиану Роналду, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед» с 1 января станет игроком саудовского клуба «Аль-Насср», сообщают испанские СМИ.

По данным источника, стороны пришли к соглашению и контракт на 2,5 года общей стоимостью 200 миллионов евро в год подписан.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» досрочно расторг контракт с Роналду после его скандального интервью английскому журналисту Пирсу Моргану, в котором футболист раскритиковал руководство и тренерский штаб команды.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».

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