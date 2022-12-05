Ловрен выйдет в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Японией

Сборные Хорватии и Японии опубликовали стартовые составы команды на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен выйдет в стартовом составе сборной Хорватии.
Сборная Японии: Гонда, Танигути, Нагатомо, Эндо, Доан, Морита, Д. Ито, Камада, Томиясу, Йосида, Маэда.
Сборная Хорватии: Ливакович, Баришич, Перишич, Ловрен, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Петкович, Гвардиол, Юранович.
Судить встречу будет американская бригада судей во главе Исмаилом Эльфатом. Ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»