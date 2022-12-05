«Интер» оценил своего защитника Думфриса в 50-60 млн евро

Защитник «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, «Интер» оценивает трансферную стоимость своего футболиста в 50+10 млн. евро и готов рассмотреть предложения по переходу, если таковые появятся.

Ранее сообщалось, что переход Думфриса рассматривают «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Думфрис перешел в «Интер» из «ПСВ» летом 2021 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах за «Интер», Думфрис забил два мяча и отдал две результативные передачи.

В матче 1/8 финала против сборной США на чемпионате мира в Катаре Думфрис отметился голом и двумя результативными передачами.