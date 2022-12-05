Сантуш раскритиковал Роналду после матча с Южной Кореей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поведение Криштиану Роналду в матче ЧМ-2022 с командой Южной Кореи (1:2).

Напомним, 37-летний форвард устроил словесную перепалку с одним из южнокорейских футболистов. По словам португальца, ему пришлось пойти на такой шаг, поскольку соперник призывал его поскорее покинуть поле.

«На поле я ничего не слышал, был очень далеко и слышал только, что он спорил с корейцем. Видел ли я фотографии позже? Да. Понравилось ли мне это? Отнюдь, совсем не понравилось. Но такие вопросы решаются внутри команды, а нам пора подумать о завтрашней игре, на которой мы все сосредоточены», – цитирует Сантуша испанская газета.

Добавим, что сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет с командой Швейцарии. Встреча состоится 6 декабря.