Фабрицио Романо: Роналду не давал согласия на переход в «Аль-Наср»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил слухи о переговорах между Криштиану Роналду и саудовским клубом «Аль-Наср».

По его данным, португалец действительно может подписать трехлетний контракт с зарплатой в 200 млн евро за сезон, однако, он пока не давал согласия, поскольку сосредоточен на чемпионате мира.

Напомним, перед стартом турнира в Катаре 37-летний форвард разорвал соглашение с «Манчестер Юнайтед» и стал свободным агентом. По данным СМИ, на прошлой неделе его агент контактировал с руководством «Челси».