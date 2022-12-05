Лаббадиа вновь стал тренером «Штутгарта» девять лет спустя

Бруно Лаббадиа назначен главным тренером футбольного клуба «Штутгарт», сообщается на официальном сайте немецкой команды.

Соглашение с 56-летним тренером рассчитано до 2025 года. Он сменил на этом посту Михаэя Виммера, который работал с командой с начала сезона.

Ранее Лаббадиа уже работал с «Штутгартом», тренируя команду с 2010 по 2013 годы. До заключения этого соглашения он тренировал «Герту», которую покинул в 2021 году.

После 15 туров «Штутгарт» набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.