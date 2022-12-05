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Пеле обратился к игрокам сборной Бразилии

Легенда футбола будет смотреть матч 1/8 финала в больнице.
05 декабря 2022 19:42
автор: Александр Евграфов

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле обратился к игрокам национальной команды накануне матча 1/8 финала.

«В 1958 году я шел по улице и думал, как сдержать обещание данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания и отправляются в путь за своим первым золотом мирового чемпионата. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас», - написал Пеле в социальных сетях.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за легочной инфекции, которая развилась после перенесенного недавно коронавируса.

Матч 1/8 финала между сборными Бразилии и Кореи начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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