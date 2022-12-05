Сборные Японии и Хорватии не смогли в основное время определить четвертьфиналиста ЧМ-2022

В катарской Эль-Вакре завершилось основное время 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, в которой встречаются сборные Японии и Хорватии.

На гол форварда японцев Дайдзена Маэда в первом тайме (43-я минута) хорваты ответили мячом Ивана Перишича - во втором (55).

Таким образом, команды завершили основное время со счетом 1:1.

Теперь сборные Японии и Хорватии сыграют два дополнительных тайма по 15 минут, а если после них не будет выявлен сильнейший, то его определят с помощью серии пенальти.