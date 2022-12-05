Фердинанд заявил, что сборная Англии выиграет чемпионат мира 

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о выступлении сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению британского комментатора, у английской национальной команды наибольшие шансы взять титул мирового первенства.

«Назову сборную Англии – лучшей командой на этом мундиале. Я в этом уверен. Я называл фаворитами французов, но у них накопилось слишком много травм, их команда ослаблена и не внушает особого страха. Единственная серьезная угроза исходит от Мбаппе, если Англии удастся его закрыть, то они одержат победу. Эта сборная способна стать чемпионом мира», – приводит слова Фердинанда британская пресса.

Напомним, что матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Сенегала завершился со счетом 3:0 в пользу англичан. 10 декабря подопечные Гарета Саутгейта встретятся с национальной командой Франции в четвертьфинале турнира.