ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии за поведение ее игроков и болельщиков в матче против команды Швейцарии (2:3) в рамках матча группового этапа чемпионата мира в Катаре, сообщают журналисты с места событий.

Официальных подробностей нет, но пресса предполагает, что дело открыто из-за того, что футболисты сборной Сербии требовали задействовать в игре систему VAR, а ее болельщики кричали антикосовские кричалки. Напомним, что футболисты сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шакири - уроженцы Косово.

Добавим, что сборная Сербии не вышла в плей-офф чемпионата мира, а команда Швейцарии сыграет в 1/8 финала против Португалии.