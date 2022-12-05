Форвардом сборной Канады Дэвидом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Представители лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах нападающего сборной Канады и «Лилля» Джонатана Дэвида. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 22-летний футболист выступал в составе своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре, однако Канада завершила свое выступление, заняв четвертое место в группе F.

Как утверждает источник, несмотря на провал канадской сборной на мундиале, руководство клубов АПЛ остались под впечатлением от игры форварда «Лилля». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Добавим, что Дэвид выступает за «Лилль» с августа 2020 года. В текущем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 15 матчах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.