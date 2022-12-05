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Ибрагимович – о Жиру: Он победитель и серьезный человек

Накануне 36-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.
05 декабря 2022 20:48
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался об игре своего партнера по команде Оливье Жиру на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Франции.

Отметим, что в матче 1/8 финала мирового первенства между командами Польши и Франции 36-летний нападающий отметился голом.

«Играя с ним бок о бок, понимаешь, что Жиру – настоящий победитель и серьёзный человек. Он не того плана футболист, который будет забивать много голов за один сезон, но он будет полезен любой команде, потому что он великолепен в командной игре», – приводит слова Ибрагимовича итальянская пресса.

Ранее сообщалось, что нападающий «Милана» стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Добавим, что на текущем мундиале в составе французской национальной команды Жиру провел три встречи и отметился тремя забитыми мячами.

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