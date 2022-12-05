Лам раскритиковал игру сборной Германии на чемпионате мира в Катаре

Бывший защитник сборной Германии и «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что на текущем мировом первенстве подопечные Ханса-Дитера Флика не смогла пробиться в сетку плей-офф, заняв третье место в группе E.

«На мундиале достойно выступают все серьезные сборные, кроме нашей. У нас образовалась серьезная проблема в обороне. Перед нашими воротами постоянно возникали моменты, даже в матче против Коста-Рики. У сборной стабильно случаются спады», – приводят слова Лама немецкие СМИ.

Добавим, что сборная Германии завершила свое выступление на чемпионате мира-2022 на групповом этапе. На ее счету – победа над костариканцами (4:2), ничья с национальной командой Испании (1:1) и поражение от Японии (1:2).