Неймар – в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Южной Кореей

Наши люди — в четвертьфинале ЧМ-2022! Как Хорватия с зенитовцем Ловреном и экс-армейцем Влашичем победила Японию в серии пенальти

Сборная Хорватии преодолела стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре, обыграв японцев (1:1, 3:1 по пенальти) благодаря голевой передаче защитника «Зенита» Деяна Ловрена.