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Неймар – в стартовом составе сборной Бразилии на матч с Южной Кореей

Победитель этой пары встретится с командой Хорватии.
05 декабря 2022 21:04
автор: Артур Гичунцев

Сборные Бразилии и Южной Кореи объявили стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Бразилия: Алиссон, Данилу, Тьяго Силва (капитан), Маркиньос, Каземиро, Лукас Пакета, Ришарлисон, Неймар, Рафинья, Эдер Милитао, Винисиус;

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Джин Су, Ким Мин Чжэ, Чун Ву Юн, Хван Ин Бом, Сон Хын Мин (капитан), Чо Гю Сон, Ли Чжа Сун, Хван Хи Чан, Ким Мун Хван, Ким Юн Гвон.

Напомним, матч состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 22.00 по Москве. К слову, победитель этой пары встретится с командой Хорватии.

источник: «Советский спорт»
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