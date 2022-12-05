Якин раскрыл, как швейцарцы собираются сдерживать Роналду

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Португалии.

«Всё готово, все игроки в хорошей форме, все травмы вылечены. Это возможность войти в историю. Мы сильны и с нетерпением ждем этого матча. Ожидания от сборной Швейцарии растут с каждым днем.

Мы подготовлены к предстоящей встрече. Знаем, какое влияние на соперника оказывает Криштиану Роналду, но мы не будем составлять конкретный план под него. Вы увидите нашу тактику на поле», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, встреча пройдет 6 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.