Маттеус считает, что сборной Германии необходимо создать конкуренцию на позиции вратаря 

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре голкипера национальной команды Мануэля Нойера на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, немецкая сборная не смогла пробиться в финальную стадию мундиаля, заняв третье место в группе.

«Мы обладаем талантливыми вратарям, которым можно дать шанс в основном составе сборной Германии в следующих встречах. Мартин тер Штеген, Кевин Трапп, возможно, Лено. Все они способны закрыть брешь в воротах, если предоставится возможность. Мне кажется, что Нойер сыграл довольно неуверенно на этом мировом первенстве и допустил несколько ненужных ошибок», – приводят слова Маттеуса немецкие СМИ.

Добавим, что на текущем чемпионате мира Нойер принял участие в трех матчах и пропустил пять мячей, не отстояв ни одной игры на ноль.