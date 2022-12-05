Ширер заявил, что сборной Англии не стоит бояться команду Франции

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался о предстоящем матче национальной команды с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что подопечные Гарета Саутгейта вышли в четвертьфинал турнира, обыграв сборную Сенегала со счетом 3:0.

«Английские футболисты должны быть уверены в себе. Сборная Франции – серьезный соперник, которого стоит уважать, но не бояться. Если взглянуть на великолепный состав Англии, то опасаться должны именно французы. Стоит считаться с набором игроком, которые находятся на скамейке. Они способны усилить игру английской сборной по ходу встречи», – приводит слова Ширера британская пресса.

Напомним, что четвертьфинал мирового первенства между сборными Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря. Начало встречи — 22.00 мск.