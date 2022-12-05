Абаскаль заблокировал трансфер Самошникова в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт хотел пригласить в команду защитника «Рубина» Илью Самошникова. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его данным, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль отказался от услуг футболиста, после чего столичный клуб прекратил переговоры.

«Испанец настаивает, чтобы новый краек был непременно с классной левой – а 25-летний россиянин, как известно, правоногий игрок», – добавил Карпов в соцсети.

Напомним, 25-летний Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. Его контракт с казанским клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей и набрал 3 (1+2) очка.