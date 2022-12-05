Саво Милошевич: Кристиан Нобоа - это дар и талант

«Когда я играл в «Рубине», с нами играл молодой эквадорский паренек. Это был Кристиан Нобоа. Все ждали, что такой талантливый футболиста может стать не только сильнейшим в России, но и в каком-то европейском клубе. Даже тогда, в юном возрасте, Кристиан показывал фантастические умения. Это действительно дар и талант.

Ему 37 лет? Ну и что. Я не удивлен, что и в таком возрасте Нобоа является звездой РПЛ, много забивает и отдает много голевых передач — настоящий мозг команды, который является одним из лучших легионеров в истории российского футбола.

Удивлен, почему такой мастер не был вызван в сборную Эквадора на этот чемпионат мира. Не мое дело комментировать решения других тренеров, но с Кристианом Нобоа сборная Эквадора смогла бы выйти в плей-офф этого чемпионата мира», — сказал Милошевич Sport24.

В текущем сезоне Нобоа провел в РПЛ 15 матчей, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.