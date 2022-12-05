Александр Мостовой: Можем критиковать все команды, но не Японию

«Япония и так сделала многое на этом чемпионате. Они обыграли Германию, Испанию, не проиграли Хорватии. Они уезжают из Катара с высоко поднятой головой. Мы могли критиковать все команды, но не Японию. Даже про Хорватию после первого тура говорили, что они плохо выглядели, но я говорил, что опыт мастерство и класс еще себя покажут. В серии пенальти Япония била бездарно. Они били низом, хорватскому вратарю было удобно», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Встреча, прошедшая на стадионе «Аль-Вакра» в Катаре, завершилась победой Хорватии в серии пенальти (1:1, 3:1).