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Александр Мостовой: Можем критиковать все команды, но не Японию

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой положительно оценил игру сборной Японии против Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
05 декабря 2022 22:23

«Япония и так сделала многое на этом чемпионате. Они обыграли Германию, Испанию, не проиграли Хорватии. Они уезжают из Катара с высоко поднятой головой. Мы могли критиковать все команды, но не Японию. Даже про Хорватию после первого тура говорили, что они плохо выглядели, но я говорил, что опыт мастерство и класс еще себя покажут. В серии пенальти Япония била бездарно. Они били низом, хорватскому вратарю было удобно», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Встреча, прошедшая на стадионе «Аль-Вакра» в Катаре, завершилась победой Хорватии в серии пенальти (1:1, 3:1).

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