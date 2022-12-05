Форвард «Пари НН» Сулейманов мечтает выступать за «Челси» 

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов рассказал о желании присоединиться к лондонскому «Челси» в будущем.

Отмечается, что 22-летний игрок надеется оказаться в Европе, несмотря на ограничения созданные ФИФА.

«В данный момент складывается сложная ситуация с Европой, но, думаю, что со временем у нас появится шанс перебраться в высшие зарубежные лиги. Моей большой мечтой всегда был и остается «Челси», я их фанат, хочу оказаться именно там. Клуб переживает не самый простой период после ухода Романа Абрамовича, но буду надеется, что в скором времени у них все наладится», – приводит слова Сулейманова Metaratings.ru

Добавим, что Сулейманов присоединился к «Пари НН» в июле 2020 года. В текущем сезоне за нижегородскую команду он провел 21 матч, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.