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Никола Влашич прокомментировал пребывание в «Вест Хэме»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своих впечатлениями в лондонском «Вест Хэме», в который игрок перешёл из московского ЦСКА летом 2021 года за € 30 млн.
05 декабря 2022 22:37

«Понимаю ли, что период карьеры в «Вест Хэме» был не таким успешным, как в ЦСКА? Иногда так случается. Я был там девять месяцев, не играл и был несчастлив. Поэтому и пытался уйти туда, где буду получать игровое время. Но я всё ещё игрок «Вест Хэма»: посмотрим, что произойдёт летом», — передаёт слова Влашича «Чемпионат».

В данный момент Никола Влашич выступает за итальянский «Торино» в Серии А на правах аренды. У «быков» есть опция выкупа хорватского футболиста, но пока неизвестно, активируют ли они данный пункт.

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