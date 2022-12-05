Адебайор считает, что сборная Марокко пройдет Испанию в 1/8 финала чемпионата мира-2022

Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор думает, что сборная Марокко победит Испанию в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Выступление Испании было немного противоречивым. Испания начала этот чемпионат мира с уверенной победы, но в следующих двух играх у нее возникли проблемы. Несмотря на 83 процента владения мячом, они потерпели поражение от Японии 2: 1. Луис Энрике должен волноваться. Я разочарован их выступлением. Что касается Марокко, то они показали невероятно хороший футбол, пропустив всего один гол в трех играх. Они заслужили аплодисменты, финишировав впереди сборной Бельгии и Хорватии», - приводит слова Адебайора Telecom Asia Sport.

Матч Марокко - Испанию пройдет 6 декабря в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейш Сити». Игра начнется в 18:00 по Москве.