Модрич назвал чудом выступление голкипера сборной Хорватии Ливаковича

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о победе своей команды в матче с Японией (1:1, пен. 3:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что хорватская национальная команда обыграла сборную Японии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:1.

«Наша сборная часто одерживает такие драматичные победы. Япония была сильна, у них ловкие реактивные игроки. Нам не удалось забить больше одного гола, несмотря на хорошие моменты. К счастью, мы славимся своим характером и благодаря ему добрались до серии пенальти, где Ливакович сотворил чудо. Он потрясающий голкипер, снимаю перед ним шляпу», – приводит слова Модрича хорватская пресса.

Напомним, что соперник сборной Хорватии по четвертьфиналу мирового первенства определится в матче сборных Бразилии и Южной Кореи.