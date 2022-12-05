Сантуш признался, что ему не понравилась реакция Роналду на замену в игре с Кореей

Главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш рассказал, как он относится к негативной реакции Криштиану Роналду на замену в матче с Кореей (1:2) на чемпионате мира в Катаре.

«Мне это действительно не понравилось. Однако эти моменты решались в частном порядке. Сейчас самое время думать о нашей против Швейцарии», - сказал Сантуш испанским журналистам.

Напомним, 37-летний форвард устроил, уходя на 65-й минуте, словесную перепалку с одним из южнокорейских футболистов. По словам португальца, ему пришлось пойти на такой шаг, поскольку соперник призывал его поскорее покинуть поле.