Неймар стал третьим игроком сборной Бразилии, который забивал на трех чемпионатах мира

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Южной Кореи. Счет 4:0 в пользу пятикратных чемпионов.

Отметим, что в этой встрече форвард сборной Бразилии Неймар забил пенальти на 13-й минуте, тем самым стал третьим бразильцем, которому удалось отличиться забитым мячом на трех мундиалях. 30-летний игрок забивал на мировых первенствах в 2014, 2018 и 2022 годах.

Сообщается, что ранее данного достижения достигли Пеле и Роналдо.

Добавим, что на текущем ЧМ-2022 Неймар в составе сборной Бразилии принял участие в двух матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.