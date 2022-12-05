Бышовец заявил, что помог сборной Южной Кореи занять четвертое место на домашнем ЧМ

Российский тренер Анатолий Бышовец считает, что оказал влияние на результат сборной Южной Кореи на домашнем чемпионате мира 2002 года.

Напомним, что тогда команда под руководством Гуса Хиддинка заняла четвертое место.

«Я тренировал олимпийскую сборную Южной Кореи. Мы играли с этой командой с очень сильными соперниками из Европы и другими. Проводя такие матчи, футболисты той олимпийской сборной Южной Кореи получали опыт, мужали. После меня в этой стране был домашний чемпионат мира, на котором Южная Корея выступила отлично. Хиддинку досталась команда, которую строил я», - приводит слова Бышовца «Метарейтинг».

Добавим, что Анатолий Федорович работал в Южной Корее с 1994 по 1996 годы и занял с ней четвертое место в Азиатских играх.